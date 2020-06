Lecce-Milan, Castillejo: “Vogliamo l’Europa. Ibrahimovic? Meglio se resta”

MILAN NEWS – Samu Castillejo, esterno rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine della sfida Lecce-Milan allo stadio ‘Via del Mare‘. Queste le dichiarazioni di Castillejo:

Sulla sua posizione in campo: “Il mister parla troppo, gli piace parlare troppo (ride, n.d.r.). Quando ti chiede una cosa, la devi fare per forza. Quando hai giocatori come Bonaventura e Calhanoglu, che sono forti, ti adatti e fai quello che dice il boss (ride ancora, n.d.r.). Lui ti dice di essere disciplinato, ma poi ti dà la libertà di muoverti come ti senti, in mezzo al campo abbiamo giocatori di qualità che amano stare a contatto con la palla”.

Sulle ambizioni europee del Diavolo: “Certo, ci alleniamo per quello: siamo il Milan. Il nostro obiettivo è l’Europa. Che sia Champions League, più lontana, o Europa League. Siamo un bel gruppo, ci piace lavorare: dobbiamo continuare a farlo con l’atteggiamento avuto oggi”.

Sul futuro di Zlatan Ibrahimovic: "Lui è un giocatore che parla poco delle sue cose, scherza tanto. Se resta? Eh, magari. E' un giocatore che ci dà tanto, dentro e fuori dal campo. Se resta con noi è meglio".