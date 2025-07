Lecce, Corvino: “Camarda? La qualità non ha età. Sulla formula …”

Il DS del Lecce Pantaleo Corvino parla di Francesco Camarda, il giovane talento in arrivo in prestito dal Milan: ecco le sue parole

Le sue parole: L'operazione Camarda? "Noi abbiamo sempre pensato che la qualità non ha età. Siamo partiti da queste considerazioni. Camarda è un potenziale di grande qualità. In quel ruolo abbiamo Krstovic, volevamo inserire un giocatore con le caratteristiche di Camarda e siamo convinti di aver fatto la scelta giusta. Prendere un giocatore così dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto non è cosa da poco, è un'operazione che ci permette anche di patrimonializzare. Crediamo in quello che può darci il ragazzo".