Lecce, Colombo in vista del Milan: “Dovessi segnare, non esulterei”

L'attaccante del Lecce, ma di proprietà del Milan, Lorenzo Colombo ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al prossimo match

Fabio Barera

Dopo il successo con la Lazio e il pareggio contro lo Spezia, il Lecce guarda già alla prossima sfida, che vedrà i pugliesi affrontare il Milan. Chi sentirà inevitabilmente il peso del match è l'attaccante Lorenzo Colombo, che i rossoneri hanno mandato in prestito in Salento per farlo crescere.

Lo stesso Colombo ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni dei canali ufficiali del Lecce, soffermandosi anche sull'eventualità di poter segnare contro il Milan. Di seguito le sue parole.

Lecce, le parole di Lorenzo Colombo — Sulla sfida contro il Milan: "È una partita che, a livello personale, pesa ì. Ma ci tengo a fare bene, come in ogni altra gara, e qualora dovessi segnare non penso che esulterei".

Sulla nazionale: "Disputare un mondiale con la maglia azzurra è un mio grande sogno, ma in questo momento non ci penso. Se poi il futuro avrà per me questo compito, sarei contento".