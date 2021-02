LeBron risponde a Ibrahimovic: “Politica? Lui ha fatto la stessa cosa”

LeBron James risponde a Ibrahimovic

Botta e risposta tra Zlatan Ibrahimovic e LeBron James. Lo svedese, in una intervista rilasciata qualche giorno fa, aveva dichiarato di non gradire gli atleti, che, raggiunto un grande successo, parlano di politica.

LeBron, dunque, ha deciso di risponderà cosi all’attaccante del Milan: “Divertente che queste parole vengano da lui, perché nel 2018 in Svezia ha fatto le stesse cose. Non era stato lui, quando era tornato in patria, a dire che sentiva un certo tipo di razzismo in campo solo perché il suo cognome era diverso da quello degli altri? Era lui, giusto?”

Sono la persona sbagliata da criticare perché parla di politica senza saperne niente. Mi preparo prima di parlare, i miei commenti arrivano da una mente molto educata – continua LeBron -. Non c’è modo che io stia zitto, che mi limiti allo sport: capisco quanto sia potente la mia voce, quanto usando la mia piattaforma possa aiutare a combattere le ingiustizie, quelle che vedo nella mia comunità. Ho i 300 ragazzi della mia scuola di Akron a cui pensare, che vedono ingiustizie ogni giorno. Hanno bisogno di una voce, e io voglio essere la loro voce”. Il Milan, comunque, pensa al calciomercato: pronto un colpo a costo zero.