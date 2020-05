Leao: “So cosa posso ancora dare: credo in me stesso e sono fiducioso”

MILAN NEWS – Rafael Leao, classe 1999, giovane attaccante portoghese del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Sky Sport‘. Queste le dichiarazioni di Rafael Leao sul bilancio della sua prima stagione rossonera: “Posso dare e fare di più. So cosa posso ancora dare, credo in me stesso. L’Italia per me era una nuova esperienza, un nuovo campionato, ma sento di essere cresciuto tanto dal punto di vista tattico e sono fiducioso per questa e per la prossima stagione”. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA DI LEAO >>>

