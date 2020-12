Leao: “Pioli ci dice di giocare senza pressioni e di divertirci in campo”

Milan, Leao parla delle indicazioni del tecnico Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Rafael Leao, classe 1999, attaccante portoghese del Milan, ha rilasciato una bella intervista esclusiva ai microfoni della ‘CBS‘ (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI). Queste le dichiarazioni di Leao sull’approccio dei rossoneri alle gare.

"Abbiamo Zlatan Ibrahimović che ha portato l'esperienza per aver giocato in Champions League e per aver vinto l'Europa League. Quindi, abbiamo giovani giocatori ed un grande allenatore come Stefano Pioli. Pioli ci dice di non sentire pressione, ma soltanto di giocare la nostra partita e di divertirci. Quando sento questo, è quello che mi faccio. Mi godo la partita".