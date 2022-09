Leao e la musica: “È un piacere, l’ho sempre amata ma non è un lavoro”

"Cerco sempre di ascoltare tutto e tutti. In questo periodo, anche se suona strano, mi capita di riprodurre di tanto in tanto canzoni di Ed Sheeran. Credo sia molto importante conoscere e comprendere altri tipi di cantanti e scene musicali. A Milano ho avuto l'opportunità di entrare direttamente in contatto e stringere legami con tanti artisti: penso per esempio a Lazza, Capo Plaza e Sfera ... Non sono solo molto forti, sono anche delle belle persone e sono tutti innamorati del calcio. In futuro mi piacerebbe fare un featuring con questi cantanti, ovvio, ma non so se loro la pensino allo stesso modo ... In ogni caso la musica continuerà ad essere un piacere e un momento di condivisione con i miei amici storici, non la vivo e non la vivrò con l’intenzione di guadagnare dei soldi. Non è un lavoro. Per il mio brand, invece, il discorso è diverso".