Leao: “Quest’anno è cambiato tutto: mi sento un altro giocatore”

Rafael Leao, attaccante del Milan divenuto ieri Campione d'Italia, ha parlato a 'SportMediaset' della sua splendida stagione in rossonero

"Cosa è scattato in me? Sono un altro giocatore come ho già detto perché sento la fiducia della squadra e dei tifosi. La cosa più importante era raggiunge l'obiettivo dello Scudetto, anche se non facevo un gol o un assist", ha concluso Leao, autore di tre assist in Sassuolo-Milan 0-3.