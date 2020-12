Leao: “Ibrahimovic fuori dal campo gioca e scherza. In campo è rude”

Milan, Leao parla di Ibrahimovic: “È un’icona”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Rafael Leao, classe 1999, attaccante portoghese del Milan, ha rilasciato una bella intervista esclusiva ai microfoni della ‘CBS‘ (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI). Queste le dichiarazioni di Leao su Zlatan Ibrahimovic.

"Fuori dal campo gioca, scherza. In campo, è diverso. È rude e non scherza più. Quando lo hai sul terreno di gioco, puoi battere qualsiasi squadra. Non importa chi questa sia. Ibrahimovic è un'icona: quando lo hai in squadra, puoi raggiungere grandi traguardi".