Leao dopo la vittoria: “Sono molto contento per la vittoria, hanno giocato bene”

Rafael Leao ha seguito da casa la vittoria del Milan a Lecce , a causa dell'infortunio al polpaccio che gli ha impedito anche di rispondere alla convocazione della Nazionale portoghese. Nonostante il problema fisico, il giocatore ha regalato un momento divertente ai suoi tifosi durante una live su Twitch, dove ha finto di essere intervistato per commentare la partita. Ecco, di seguito, le sue parole.

Leao: "Contento per la vittoria. Io sto lavorando per tornare il prima possibile"

"Buonasera a tutti. La squadra ha vinto oggi. Bella vittoria. Sono sparito perché il mister mi ha parlato (ride, ndr), e mi ha detto "Non venire spesso" (in live, ndr), e anche Ibra. Quindi oggi secondo me è un buon motivo pr fare stream, tranquillo, abbiamo vinto. Quindi...Yeah"