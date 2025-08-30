Leao dopo la vittoria: “Sono molto contento per la vittoria, hanno giocato bene”

Sulla vittoria: "Sono molto contento per la vittoria, la squadra ha giocato bene e Lecce è un campo difficilissimo. Sapevamo che era una partita difficile, però la squadra ha giocato bene. 2 a 0, abbiamo meritato di vincere e dobbiamo continuare su questa strada per arrivare primi, là sopra".
Leao ha aggiornato i tifosi sulle sue condizioni: "Sto bene (ride, ndr). Sono dietro la squadra. Sto cercando di lavorare per tornare il prima possibile ad allenarmi in gruppo e tornare ad aiutare i miei compagni con gol e assist".
Sulla musica: "Non ne posso parlare. Ora sono concentrato a fare il mio lavoro, che è recuperare dal mio infortunio".
