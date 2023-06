Provedel: “Il premio come miglior portiere è la ciliegina sulla stagione”

Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al premio come miglior portiere della Serie A

Le parole di Ivan Provedel

"Per me è un bellissimo riconoscimento, una cosa che fa molto piacere e ripaga tanti momenti difficili passati mettendo una ciliegina sulla stagione. Al resto non ci penso, penso solo a fare del mio meglio in campo".