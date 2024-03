Milan, Ravezzani critica Adli, il centrocampo e Cardinale. Su Maldini…

Fabio Ravezzani , noto giornalista, ha espresso il proprio commento sotto forma di editoriale in un video pubblicato sul canale 'YouTube' di 'QSVS', soffermandosi in modo particolare sui principali temi di Lazio-Milan . Ecco, dunque, tutte le sue parole in merito.

Ravezzani su Adli, Cardinale e non solo

"Vittoria meritata, ma piena di polemiche. Di Bello carriera costellata di errori, ma non è colpa del Milan. Pellegrini fa la figura del fesso, ma il regolamento parla chiaro. Espulsione giusta. Il Milan ha dei limiti, ma ha meritato. La squadra non ha riferimenti importanti a centrocampo: Adli prestazione inquietante, Pioli deve capire che non può fare quel ruolo. Loftus-Cheek è un discreto centrocampista poco più. Reijnders fa la panchina ad Adli, non si capisce perché. Bennacer è lontano dal giocatore visto nello scudetto del Milan. Io sono sorpreso dalla dichiarazioni di Cardinale: quando troverà qualcosa che lo stupisca? La prima 'evoluzione' è stata lo scorso anno, con gli addii di Maldini e Massara. Ora non va bene: vuole solo Ibrahimovic".