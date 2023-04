Lazio, Cataldi: “Prima Inter e poi Milan? Dovremo dare tutto”

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha parlato dei prossimi impegni dei biancocelesti in campionato. La squadra di Sarri, infatti, dovrà vedersela prima contro l'Inter e poi contro il Milan, nell'arco di una settimana: contro i nerazzurri il 30 aprile, contro i rossoneri il 6 maggio. Una doppia sfida che potrebbe decidere la qualificazione alla prossima Champions League. Per questo, entrambe le sfide per la Lazio, potrebbero essere decisive. Ecco le sue parole ai canali tematici del Club.