Lantignotti: “Ibrahimovic? Ha la mentalità del campione”

MILAN NEWS – Christian Lantignotti, ex giocatore del Milan, ha parlato in diretta Instagram con Mauro Suma. Ecco la sua opinione su Ibrahimovic: “Mi ha dato la sensazione di calarsi nella parte di quello che aiuta molto. Ha dimostrato di voler aiutare tutto l’ambiente. Mi è piaciuto veramente tanto. Poi non puoi pensare che non si arrabbi negli spogliatoi, quella è la mentalità del campione”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

