La teoria di Abete: “Donnarumma tornerà al Milan? Se è tornato Buffon…”

Giancarlo Abete, ex presidente della FIGC, ha parlato di un possibile ritorno al Milan di Gianluigi Donnarumma. Ecco la curiosa teoria

Gianluigi Donnarumma è certamente uno dei nomi più chiacchierati del momento in chiave mercato. Il portiere classe 1999 ha deciso di lasciare il Milan per trasferirsi al Psg: mancano soltanto gli ultimi dettagli per l'annuncio. Ma potrebbe esserci la possibilità di rivedere Gigio in rossonero? Giancarlo Abete, ex presidente della FIGC, ha esposto questa curiosa teoria ai microfoni di 'TMW Radio': "Se Donnarumma tornerà mai al Milan o in Italia? Se è tornato Buffon… Tornerà anche Donnarumma!". Intanto ecco tutte le novità della giornata sul calciomercato del Milan.