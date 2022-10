La Russa: “Ti dimetti da presidente dell’Inter Club? Semmai mi dimetto dal Senato”

Ignazio La Russa, neo presidente del Senato, non perde occasione per esternare la sua fede nerazzurra. Come riferisce l'ANSA, alla domanda 'Ma ti dimetti da presidente dell'Inter Club?", La Russa ha risposto con una battuta simpatica, che però evidenzia la forte appartenenza alla propria squadra del cuore. Questo lo scambio di battute scherzoso con i cronisti a Palazzo Madama al termine della conferenza dei capigruppo.