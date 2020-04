LA Galaxy, Insúa: “Ibrahimovic? Ecco cosa mi dicono qui di lui …”

NEWS MILAN – Non si sono mai incontrati, poiché, quando lui ha firmato per i Los Angeles Galaxy, nella Major League Soccer (MLS) statunitense, Zlatan Ibrahimovic aveva già deciso di ritornare in Italia per giocare nuovamente con il Milan. Eppure Emiliano Insúa, ex terzino sinistro dello Stoccarda, non ha esitato a dire la sua sul bomber nativo di Malmö.

Insúa, argentino classe 1989 che, in carriera, ha vestito anche le maglie di Liverpool, Galatarasay, Sporting Lisbona, Atlético Madrid e Rayo Vallecano, intervenendo ai microfoni di ‘Ataque Fútbolero‘, trasmissione in onda sulle frequenze di ‘Radio Club 947‘, ha parlato in questi termini di Ibrahimovic.

“Onestamente non lo conosco come persona, ma so che ha una personalità particolare, non mi sembra comunque corretto parlare di qualcuno che non conosco e con cui non ho mai giocato. Qui dicono che non era un buon compagno di squadra ed è per questo che se ne è andato. Come giocatore è stato molto bravo ma, da quanto mi hanno riferito, non era un buon compagno”.

Conoscendo la personalità di Ibrahimovic, lascerà andare o risponderà, in qualche maniera, alle dichiarazioni di Insúa?