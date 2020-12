Kuzmanovic: “Ibrahimovic un fenomeno, mi fa piacere per il Milan”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zdravko Kuzmamovic, ex centrocampista di Fiorentina, Inter e Udinese, è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, e ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: “Fa la differenza, anche nello spogliatoio. Quando vai in campo sai che c’è lui e tutti crescono anche per motivazioni. Bello vederlo giocare così a 39 anni, è un fenomeno. Mi fa piacere anche che il Milan stia trovando fiducia e giochi bene dopo tanti anni: vediamo se riusciranno a farlo fino alla fine”.

