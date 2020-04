Krunic: “Siamo il Milan e puntiamo l’Europa. Spero arrivi con un mio gol”

NEWS MILAN – Rade Krunic, classe 1993, centrocampista bosniaco prelevato la scorsa estate dall’Empoli per 8 milioni di euro, ha risposto alle domande dei tifosi del Milan su ‘Instagram‘. Queste le dichiarazioni di Krunic sugli obiettivi della squadra rossonera in questa stagione nell’immediato futuro.

“Daremo sempre il massimo in partita e in allenamento, poi vedremo cosa succederà. Noi siamo il Milan e dobbiamo avere ambizioni importanti come l’Europa. Daremo il massimo. Spero di fare un gol importante che permetta al Milan di giocare in Europa l’anno prossimo”. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA DI KRUNIC >>>