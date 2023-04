Milan, Krunic: “Mai sottovalutato dai miei compagni, mister e società”

Rade Krunic, centrocampista del Milan dall'estate 2019, ha parlato a 'SportMediaset' (LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE). Krunic ha parlato, per l'occasione, della scarsa considerazione che, spesso, l'opinione pubblica ha avuto di lui e della sua utilità sul terreno di gioco. "Mi sono sentito sottovalutato anche se adesso non mi sento più così. All’inizio anche da parte dei tifosi c’era questa sensazione. Ma dai miei compagni, dal mister e dalla società non mi sono mai sentito sottovalutato e ho sempre avuto la loro fiducia. E questa è la cosa più importante per me. Magari sono sottovalutato anche adesso ma non mi importa". Ala destra, il vero obiettivo di mercato del Milan >>>