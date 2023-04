Milan, Krunic: “Mi fa piacere che Pioli abbia così tanta fiducia in me”

Rade Krunic, centrocampista del Milan dall'estate 2019, ha parlato a 'SportMediaset' (LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE). Krunic ha parlato, per l'occasione, del suo rapporto con il tecnico rossonero, Stefano Pioli. "Il mister si è affidato sempre a me, non solo in questo periodo. Ho saltato le partite nel momento peggiore della stagione per infortunio ma mi fa piacere aver giocato le partite più importanti della scorsa stagione. Sono contento anche di quest'anno dove ho giocato quasi sempre in Champions League. Anche in campionato sto giocando tanto e mi fa piacere che il mister abbia così tanta fiducia in me". Milan, amore già finito con un giocatore >>>