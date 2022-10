Krunic: “Di Maria ha alzato il livello della Serie A, ma anche i nostri”

Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha parlato del miglior nuovo arrivo in Serie A. Menzione per Di Maria, ma senza dimenticare gli acquisti rossoneri

Sul miglior nuovo arrivato in Serie A: “Ángel Di María per me è un grande calciatore che ha giocato nelle squadre molto importanti nel mondo e lui ha alzato il livello della Serie A, come molti altri acquisti come quelli che abbiamo preso noi. Sicuramente il campionato sarà ancora più interessante”. Milan, ha parlato Krunic: ecco la sua intervista integrale >>>