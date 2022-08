Klopp polemico: “Mondiali di Qatar? Giocati nel momento sbagliato”

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha commentato i prossimi Mondiali in Qatar, che come sappiamo si giocheranno tra novembre e dicembre

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha commentato i prossimi Mondiali in Qatar, che come sappiamo si giocheranno tra novembre e dicembre. Un periodo insolito, ma necessario per via delle temperature che caratterizzano il Paese asiatico in estate. L'allenatore tedesco, però, appare polemico: "Questa coppa del mondo arriva nel momento sbagliato e per le ragioni sbagliate", ha sentenziato Klopp.