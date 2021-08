Kjaer: “Maignan mi ha colpito: è un grande portiere, vedrete”

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato di Mike Maignan, nuovo estremo difensore rossonero: ha vinto il titolo in Francia con il Lille

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha rilasciato una bella e lunga intervista in esclusiva ai microfoni del 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Interrogato su Mike Maignan, nuovo portiere rossonero, giunto per 15 milioni di euro bonus inclusi dal Lille campione di Francia, Kjaer ha risposto così. «Mi ha colpito. È un grande portiere, vedrete».