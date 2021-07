Kessié: “Sono contento che Giroud ora giochi per il Milan”

Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha parlato dell'arrivo di Olivier Giroud in rossonero. Queste le sue dichiarazioni sul francese

Franck Kessié , centrocampista del Milan attualmente impegnato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la Costa d'Avorio , ha rilasciato una lunga ed importante intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato su quanto sarebbe servito, nella passata stagione, uno come Olivier Giroud ai rossoneri, Kessié ha commentato quanto segue.

"Questi discorsi li lascio fare al nostro allenatore Stefano Pioli. Nell'ultimo campionato tutti hanno dato il massimo, altrimenti il secondo posto non sarebbe arrivato. Poi, nessuno lo nega, in attacco abbiamo patito l'infortunio di Zlatan Ibrahimovic. Uno come lui quando è in campo dà sicurezza. Giroud non ha bisogno dei miei complimenti, sono contento che ora giochi per il Milan". Leggi qui l'intervista integrale del centrocampista ivoriano >>>