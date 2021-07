Kessié: “Rinnovo? I tifosi mi conoscono: mantengo sempre la parola”

Franck Kessié, impegnato alle Olimpiadi con la Costa d'Avorio, metterà nero su bianco il suo futuro nel Milan al ritorno in Italia

Franck Kessié, centrocampista del Milan attualmente impegnato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la Costa d'Avorio, ha rilasciato una lunga ed importante intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato sulla paura che i tanti tifosi rossoneri hanno in merito il suo rinnovo del contratto che ancora non arriva, Kessié ha commentato quanto segue.