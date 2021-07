Kessié: “Milan, puntiamo al massimo in campionato e nelle coppe”

Franck Kessié, centrocampista del Milan, carica la squadra rossonera in vista di una stagione che si preannuncia molto combattuta

Franck Kessié , centrocampista del Milan attualmente impegnato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la Costa d'Avorio , ha rilasciato una lunga ed importante intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato sul Milan che, non avendo cambiato allenatore, potrebbe partire avvantaggiato rispetto alle concorrenti, Kessié ha commentato quanto segue.

"Solo il campo dirà se è così. A volte riesci anche a vincere subito con un nuovo allenatore, in altre occasioni fai fatica. Al Milan non abbiamo questo problema: giochiamo a memoria, il modulo è collaudato. Speriamo sia un'arma in più, perché dobbiamo puntare al massimo in ogni competizione. Che sia il campionato oppure le coppe". Leggi qui l'intervista integrale del centrocampista ivoriano >>>