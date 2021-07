Kessié: “Messaggio con Maldini e Massara: conoscono il mio pensiero”

Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha rivelato di chattare in continuazione con Paolo Maldini e Frederic Massara sul suo rinnovo

Franck Kessié, centrocampista del Milan attualmente impegnato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la Costa d'Avorio, ha rilasciato una lunga ed importante intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato sul tema del suo rinnovo di contratto con il Diavolo e sul fatto se abbia contatti in corso con i vertici societari sul tema, Kessié ha commentato quanto segue. "Certo, abbiamo una chat e ci messaggiamo in continuazione con Paolo Maldini e Frederic Massara, conoscono alla perfezione il mio pensiero". Leggi qui l'intervista integrale del centrocampista ivoriano >>>