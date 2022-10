Kessie: “Mi devo adattare, sono appena arrivato. È tutto diverso dal Milan”

Le parole di Kessie

"Questa è una nuova sfida per me, sono appena arrivato. Mi devo adattare al Paese, alla lingua e al tipo di gioco, è tutto diverso rispetto a dove ero prima. Io cerco di lavorare e dare il meglio di me in ogni allenamento per avere un minutaggio maggiore e rendere soddisfatto il mio allenatore. La squadra c'era rimasta male, ma abbiamo tirato fuori il carattere e ora siamo tornati sulla giusta via. Xavi e il suo staff sono riusciti a farci tornare la fiducia, sanno preparare molto bene le partite".