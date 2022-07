Kessié: “Quando ti arriva la chiamata del Barcellona non puoi esitare”

Franck Kessié, ex centrocampista del Milan oggi al Barcellona, ha parlato dei suoi primi passi in blaugrana ai canali ufficiali del club

Franck Kessié, classe 1996, centrocampista del Milan per cinque stagioni dal 2017 al 2022, oggi milita nel Barcellona, club nel quale si è trasferito, a parametro zero, proprio quest'estate. L'ormai ex 'Presidente' rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali della società blaugrana, in particolare sui primi passi all'interno del Barça.