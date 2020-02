Keseru: “Inter? Per me quasi un derby: mi piaceva tantissimo il Milan”

NEWS MILAN – Il rumeno Claudiu Keseru, classe 1986, sarà il centravanti dei bulgari del Ludogorets in occasione del doppio confronto di Europa League contro l’Inter di Antonio Conte.

Keseru, questa mattina, ha rilasciato una bella intervista a ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola, durante la quale ha rivelato un curioso retroscena che lo lega all’Italia e che gli conferisce ulteriori motivazioni per battere i nerazzurri.

“Per me è quasi come un derby … Quando ero bambino mi piaceva tantissimo il Milan – ha rivelato, infatti, Keseru -. Era la squadra di Marco van Basten, Ruud Gullit e Frank Rijkaard che vinse la finale di Coppa dei Campioni per 4-0 contro la Steaua Bucarest“.

“Nel 1989 avevo 2 anni e mezzo, mi ricordo i racconti che qualche anno dopo mi fece mio padre – ha concluso Keseru -. Ora non vedo l’ora di poter giocare e magari segnare al ritorno a ‘San Siro‘. È stato lo stadio di Ronaldo e di Andriy Shevchenko, due attaccanti straordinari”.

