Kalulu: “Ho capito l’importanza del Milan, molti non si rendono conto”

Pierre Kalulu , difensore rivelazione del Milan , si è detto sorpreso della risposta del tifosi alla festa scudetto. Una marea di gente che gli ha aperto gli occhi e fatto capire davvero l'importanza di questo club, definito 'enorme'. A suo avviso molte persone non se ne rendono conto. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Telefoot'.

"Quando abbiamo celebrato il titolo per le strade di Milano ho capito davvero l'importanza e l'influenza del club. È enorme. Ci sono molte persone che non se ne rendono conto".