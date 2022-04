Kalac: “Il Milan è tornato grande! Gioca un calcio fantastico”

Zeljko Kalac, ex portiere rossonero, ha parlato di un Milan tornato grande e che gioca un calcio fantastico. Queste le dichiarazioni

Zeljko Kalac , ex portiere rossonero, ha parlato di un Milan tornato grande e che gioca un calcio fantastico. Una squadra giovane che soffre in casa, ma che se continua così può dire la sua in ottica scudetto fino all'ultima giornata. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Rossonera'.

Sul gioco: "Hanno un gioco fantastico. Sono una squadra giovane, lottano per i compagni. Per me forse in casa soffre un po’ ma fuori giocano un gran calcio".