Kaka: “La strada del Milan in Champions? Stesse chance delle altre”

Ricardo Kaka, ex fuoriclasse rossonero, non crede che il Milan in Champions League sia indietro rispetto a Inter, Atalanta e Juventus

Daniele Triolo

Ricardo Kaka, ex fuoriclasse del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il brasiliano ha parlato del percorso che potrebbe fare il Diavolo in questa edizione della Champions League. I rossoneri sono così indietro rispetto, per esempio, ad Inter, Atalanta e Juventus?

“Il Milan ha le stesse possibilità di fare strada delle altre - ha detto Kaka sui rossoneri di Stefano Pioli - . L’Atalanta ormai è una certezza, l’Inter ha perso giocatori importanti ma ha ricostruito, la Juve è abituata alla Coppa”. Ecco le parole di Stefano Pioli alla vigilia di Liverpool-Milan.