Juventus, senti Capello: “Dybala è come Savicevic” | Serie A News

Juventus, la convinzione di Capello su Dybala

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS NEWS – Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, ha parlato di Paulo Dybala in un’intervista esclusiva concessa ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Per Capello, Dybala sta avendo dei problemi, in questa stagione in bianconero, poiché porta con sé gli strascichi dell’infezione da CoVid_19. Oltretutto, per poter tornare ai livelli ai quali ha abituato tutti, l’argentino avrà bisogno di tornare al 100%.

Soltanto a quel punto, come Capello ha auspicato, Dybala potrà tornare titolare nella Juventus, ed incisivo come un tempo. Magari in un tridente con il portoghese Cristiano Ronaldo e lo spagnolo Álvaro Morata.

Capello, poi, ha paragonato la ‘Joya‘ bianconera ad un calciatore che aveva allenato nel suo quinquennio al Milan, dal 1991 al 1996 e poi nella stagione 1997-1998. “Mi ricorda Dejan Savicevic. Anche lui preferiva partire da destra, aveva grande visione ed un dribbling speciale, con quella grande forza nella parte bassa del corpo per resistere ai contrasti”.

Dybala, dunque, come il 'Genio del Montenegro'? Sì, ma non proprio. "Dybala è più bravo a finalizzare – ha concluso Capello -, mentre Dejan era più assist-man: aveva un passaggio velocissimo. Ecco, forse Dybala è un po' più individualista".