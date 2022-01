Juventus-Sampdoria 4-1, Conti: “Non mi ricordavo più come si segnava”

Andrea Conti, in gol durante Juventus-Sampdoria 4-1 di Coppa Italia, ha parlato così nel post-partita dell'Allianz Stadium. Le dichiarazioni

Andrea Conti , ex terzino del Milan , è andato in gol ieri sera in Juventus-Sampdoria 4-1 in Coppa Italia all'Allianz Stadium di Torino . Al termine della partita Conti ha parlato così ai canali ufficiali della Sampdoria , società in cui si è appena trasferito a titolo definitivo proprio dal club rossonero.

"Non mi ricordavo più come si segnava - ha sottolineato Conti dopo Juventus-Sampdoria -. Credo che l’ultima volta fosse in un Atalanta-Milan di tanti anni fa. Non mi sono neanche ben reso conto di aver segnato, per questo non ho esultato. Ne ho passate tante e spero che questo gol sia l’inizio della mia rinascita. Mi sono sentito bene in campo, era tanto tempo che non giocavo così".