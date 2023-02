Juventus, il commercialista Piccatti: “Plusvalenze? Non sapevamo nulla”

L'ex commercialista della Juventus Paolo Piccatti ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al caso plusvalenze

Uno degli eventi che hanno maggiormente scosso il mondo del calcio italiano negli ultimi mesi è stato senza dubbio il caos plusvalenze che ha interessato la Juventus . In merito alla questione è stato interrogato dai pubblici ministeri anche Paolo Piccatti , commercialista e presidente del collegio sindacale bianconero dal 2009 al 2021. Quest'ultimo, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, ha dichiarato di non essere a conoscenza della manovra stipendi e delle plusvalenze. Di seguito le sue parole.

Juventus, le parole di Paolo Piccatti sul caos plusvalenze

"Sapevamo quello che era uscito, cioè il risparmio e la riduzione tout court degli stipendi. Quando abbiamo letto gli atti di questo fascicolo delle chat e delle scritture, ci siamo sorpresi e arrabbiati. Noi non eravamo a conoscenza di nulla di tutto questo. Ho visto questi atti nel vostro fascicolo, tutto questo ambaradan non ci è stato comunicato. Se avessimo avuto conoscenza di fatti di questa natura, ci saremmo agitati non male".