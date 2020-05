Juventus, Paratici: “Mercato? Quest’anno ci saranno scambi e lunghi prestiti”

NEWS JUVENTUS – Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, e ha parlato delle possibili modifiche del calciomercato a causa dell’emergenza Coronavirus.

Paratici, si è espresso in questi termini: “Nel prossimo calciomercato sicuramente ci saranno meno disponibilità economiche vista l’emergenza. Sarà un mercato fatto di scambi e di prestiti lunghi. Per esempio…se non puoi comprare una casa, vai in affitto. Tradotto, se non puoi acquistare un giocatore cerchi di ‘affittarlo’ per un lungo periodo. Con gli scambi, il valore di mercato dei singoli calciatori non cambierà, mentre se si va ad acquistare un giocare, allora lì si che il prezzo sarà più basso”.

