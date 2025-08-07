Juventus, Modesto: “Se ho parlato di Vlahovic-Milan con Galliani? Vi dico …”

Tuttosport ha intervistato il nuovo direttore tecnico della Juventus, Francois Modesto . Il francese è un ex calciatore e, da dirigente, è stato all'Olympiacos, al Nottingham Forest e al Monza . In quest'ultima esperienza ha lavorato a braccetto con Adriano Galliani, il quale si sta avvicinando sempre di più al ritorno al Milan .

Nel corso dell'intervista ha parlato dello storico dirigente rossonero e, in generale, dell'esperienza al Monza. Ecco cosa ha detto: "Galliani è stata la prima persona che ho chiamato quando ho firmato con la Juventus. L'ho ringraziato molto, sono stato due anni e mezzo con il Dottore ed è stata l'università del calcio. Una persona che mi ha dato tanto, che mi ha insegnato tanto. L'insegnamento più grande? Certe cose le tengo per me, anche quelle con il presidente Berlusconi. Con Galliani ci sentiamo una o due volte a settimana, ma in tre anni mi ha dato tanto".