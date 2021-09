Juventus-Milan, Tacchinardi: “Sarà snodo cruciale. Contento per Tonali”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore bianconero, ha parlato di 'snodo cruciale' in riferimento a Juventus-Milan. Queste le dichiarazioni

Juventus-Milan snodo cruciale? "Penso di si, soprattutto per la Juventus. Soprattutto per vedere se rimane in difficoltà o la vittoria di Malmoe è servita".

Vede migliorato Tonali? "Sono contentissimo che finalmente si stia imponendo. Devi avere personalità per giocare nelle grandi squadre. Oggi si prende più responsabilità. L'anno scorso non aveva personalità, quest'anno sono contento che l'abbia tirata fuori".