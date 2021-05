Juventus-Milan, Kjaer: “Ronaldo? E’ un piacere giocare contro di lui”

Simon Kjaer, difensore centrale rossonero, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport in vista di Juventus-Milan di domenica

Simon Kjaer, difensore centrale rossonero, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport. In primo piano ovviamente la partita Juventus-Milan di domenica e la sfida contro Cristiano Ronaldo. Ecco cosa ha detto: "È sempre stato un piacere giocare contro di lui, sin dalla prima volta 11-12 anni fa. È uno che è cambiato tanto rispetto a prima, è sempre stato un campione e non c'è bisogno di discuterne. Lui vive per il goal: può fare una partita così così, ma se c'è un pallone al 90esimo lui fa tutto per segnare quel goal. Lui sta sempre durante la partita, per questo è sempre stato al top del calcio degli ultimi 10-15 anni".