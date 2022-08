Juventus, Allegri: “Scudetto difficile. Milan, Inter e Roma molto più forti”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato della lotta scudetto in Serie A, affermando come il Milan e le altre si siano rinforzate

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato della lotta scudetto in Serie A, affermando come il Milan e le altre si siano rinforzate e, di conseguenza, sono molto più forti dello scorso anno. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Sky Sport' dopo l'amichevole in famiglia a Villar Perosa.