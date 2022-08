Juventus, Allegri: “I primi tre mesi decideranno la stagione”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del consueto test in famiglia a Villar Perosa: "Non possiamo farci assolutamente niente, perché purtroppo gli infortuni e le squalifiche che sapevamo dall'anno scorso non sono assolutamente attenuanti. Noi dobbiamo finire bene questa settimana. Mercoledì quando riprendiamo bisogna assolutamente subito cambiare faccia, perché lunedì col Sassuolo sarà una partita di campionato vera e non c'è da scherzare assolutamente per niente, perché le prime quattro sono partite molto importanti e soprattutto abbiamo tre mesi che decidono una stagione". Milan, urge un centrocampista: le idee di Maldini e Massara.