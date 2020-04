Jovetic: “Ritorno alla Fiorentina, l’Inter e le offerte della Juventus”

NEWS FIORENTINA – Ricordate Stevan Jovetic? Il montenegrino attualmente gioca in Ligue 1 con il Monaco, è un classe 1989, e ancora spera di poter dare qualcosa al calcio. Anche tornando in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni e qualche retroscena del passato raccontato in diretta instagram con l’ex compagno Sebastian Frey.

“Mi piacerebbe giocare ancora 7 o 8 anni, fino a 38. Firenze è la mia seconda casa, e per me è sempre un’opzione, mi piacerebbe. Sono stato benissimo 5 anni, ho tanti amici, ho già casa lì”.

L’esperienza all’Inter: “Lì sono stato veramente bene, soprattutto nei primi sei mesi, quando abbiamo vinto sempre. Dispiace sia finita così: ho un amico che ogni anno realizza un dvd con tutte le mie giocate, ho anche quello con l’Inter e posso ritenermi soddisfatto”.

L’interesse della Juventus: “Prima di andare al Manchester City uscì un titolo ‘Ciao viola, vado alla Juve’: ci rimasi male. La Juventus mi ha cercato più volte e sarei potuto andarci ma per rispetto alla Fiorentina non l’ho mai fatto. Sono legato ai tifosi viola, so quanto sia grande la rivalità con la Juve”. Leggi le ultime dichiarazioni di Materazzi in cui elogia Nesta >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓