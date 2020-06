Jankulovski: “Discontinuità e poca chiarezza: non è in stile Milan”

MILAN NEWS – Marek Jankulovski, ex calciatore del Milan per sei stagioni, dal 2005 al 2011, ha parlato del momento della squadra rossonera e dell’imminente semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus ai microfoni di ‘Taca La Marca‘, programma in onda su ‘Radio Musica Television‘. Queste le dichiarazioni di Jankulovski:

Sulla ripresa del calcio post-coronavirus: “Non è stata una scelta semplice riprendere, anche da noi in Repubblica Ceca si gioca da 10 giorni e senza pubblico. Ora bisogna vedere l’evolversi della situazione durante il prosieguo di stagione”.

Sul Milan di oggi: “È difficile giudicare la situazione da lontano, le cose non vanno come dovrebbero andare. Vedere tanta discontinuità e poca chiarezza non è in stile Milan, questo non è mai capitato durante l’era di Silvio Berlusconi. Manca la compattezza societaria e non c’è un progetto a lungo termine che la parte tecnica possa seguire”.

Sulla Coppa Italia: “Saranno partite molto strane. Le prime sfide sembreranno come delle amichevoli, nonostante gli allenamenti sarà difficile arrivare subito in forma. Sono molto curioso di vedere questi incontri. Le sensazioni in campo saranno molto diverse vista l’assenza di pubblico e possono venire meno gli stimoli in campo. Qui in Repubblica Ceca gli incontri sono molto strani e non trasmettono emozioni, vediamo come sarà in Italia”.

Sul flop di Carlo Ancelotti al Napoli: "Ce ne sono pochi bravi come lui, Napoli è una piazza molto calda con un presidente molto vulcanico. Carlo è fatto per quelle squadre dove funziona tutto, nonostante le tante esperienze in grandi squadre gli è mancata la serenità e la tranquillità per poter lavorare al meglio".