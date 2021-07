Iuliano: “Juve, Milan ed Inter hanno fatto un errore con de Paul”

L'ex giocatore della Juventus Mark Iuliano ha parlato di de Paul, passato all'Atletico Madrid, sottolineando l'errore di Juve, Milan ed Inter

L'ex giocatore della Juventus Mark Iuliano ha parlato di Rodrigo de Paul, passato all'Atletico Madrid, sottolineando l'errore di Juve, Milan ed Inter. Queste le parole dell'ex difensore a 'Tuttojuve.com': "Juve, Milan ed Inter hanno fatto un errore a non acquistare Rodrigo de Paul. È un motorino perpetuo che salta sempre l'uomo e ripiega come non mai in difesa".