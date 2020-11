Iuliano: “Ibrahimovic come CR7: di giocatori così ce ne sono pochi”

Milan, Iuliano parla di CR7 ed Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mark Iuliano, ex difensore centrale della Juventus ed oggi allenatore, ha parlato di Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb'. Queste le dichiarazioni di Iuliano su Ibrahimovic. "L'assenza di Cristiano Ronaldo si è sentita nella Juventus. Per il trascinatore che è, per quello che dà, è fondamentale. È come Ibrahimovic al Milan, di giocatori così ce ne sono pochi".