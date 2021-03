Italiano: “Inter o Milan per lo Scudetto? Può rientrare anche la Juventus”

Italiano parla della lotta Scudetto tra Inter e Milan

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato della lotta Scudetto in Serie A tra l’Inter di Antonio Conte ed il Milan di Stefano Pioli in un’intervista concessa ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

“In questo momento l’Inter sembra aver preso maggiore fiducia ed autostima. È perfettamente focalizzata sull’obiettivo finale. Ma a 14 partite dal termine ci sono tanti scontri e molte variabili di cui tenere conto. E secondo me può rientrare in ballo anche la Juventus, che deve recuperare una gara”, ha detto Italiano.

“L’Inter ha grande compattezza e concretezza quando si distende in avanti con Romelu Lukaku e Lautaro Martínez che sono quasi immarcabili. Il Milan ha qualità e velocità negli elementi offensivi: quando si mettono in moto sulla trequarti riescono a mettere in difficoltà quasi tutti”, ha proseguito il tecnico dei liguri.

“Credo che in questa volata nessuno farà calcoli, ogni squadra si concentrerà davvero una partita per volta“, ha concluso Italiano. Si complica il rinnovo di Donnarumma: ecco chi può sostituirlo al Milan >>>