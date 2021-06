Italia, Zoff: “Si può arrivare lontano, meglio il Belgio del Portogallo”

Dino Zoff esalta l'Italia e sottolinea il lavoro di Roberto Mancini. Inoltre ritiene il Belgio meno pericoloso del Portogallo

Ecco le parole di Zoff ai microfoni di 'Radio Anch’io Sport': "La Nazionale ha buone possibilità di arrivare molto lontano, questo spauracchio del Belgio non mi è sembrato tale. Il Portogallo sarebbe stato più pesante, l’importante è continuare a non prendere gol“. Effettivamente, il vero segreto dell' Italia è la compattezza difensiva: gli Azzurri hanno subito solamente un gol fino ad ora e Donnarumma ha battuto il record d'imbattibilità in porta , appartenente proprio a Dino Zoff .

Non mancano gli elogi a Roberto Mancini: "I numeri sono numeri, Mancini ha fatto un gran lavoro e io sono molto fiducioso. E' determinante cambiare i giocatori: nel 2000 Totti lo tenni a riposto contro l'Olanda, per farlo entrare a partita in corso".