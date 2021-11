Italia, Mancini: “Non pensavo di andare agli spareggi. Eviterei il Portogallo”

Roberto Mancini, CT dell'Italia, ha espresso il proprio rammarico per la mancata qualificazione diretta ai Mondiali. Queste le dichiarazioni

Roberto Mancini, CT dell'Italia, ha espresso il proprio rammarico per la mancata qualificazione diretta ai Mondiali. Queste le dichiarazioni rilasciate al Social Football Summit: "Pensavamo di essere già qualificati. Il mio primo pensiero stamattina è stata la partita di ieri sera. Quando non si è al massimo, non si colgono le opportunità. Ma io sono molto fiducioso e questo ci darà qualcosa in più per dire la nostra. Veniamo da quaranta partite con una sola sconfitta, dobbiamo pensare sempre in modo positivo".